DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ: BAKAN BEY PARA İSTİYOR!
Ulaştırma Bakanlığı, dolandırıcıların Bakan Ahmet Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan para talep ettiğini belirterek, bu kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, dolandırıcıların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan para talep ettiği, bu kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.
KURUM, KURULUŞ, KİŞİ, ÖZEL SEKTÖR AYRIMI YAPMIYORLAR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dolandırıcıların, Bakan Arslan adına bazı kurum ve kuruluşlardan, kişilerden veya özel sektör kuruluşlarından para talep ettiğine ilişkin bilgilere ulaşıldığı belirtildi.
"ADLİ MERCİLERE BİLDİRİN"
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Herhangi bir şekilde Bakan Arslan adına, Bakanlığımız veya Bakanlığımız yöneticileri adına böyle bir talebi olan kişilere itibar edilmemesi ve adli mercilere şikayette bulunulması önemle rica olunur. Söz konusu dolandırıcıların yakalanması ve haklarında işlem yapılmasına ilişkin resmi süreç başlatılmıştır."
Kaynak: haberinburada
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