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dolandırıcıların yazılımına btk müdahalesi

DOLANDIRICILARIN YAZILIMINA BTK MÜDAHALESİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, "LokiBotnet" isimli zararlı yazılımı bir operasyonla devre dışı bıraktı.

Tarih : 29 Nisan 2017, 10:12
Puan Ver : Dolandırıcıların Yazılımına Btk Müdahalesi(7/10)8


BTK'nın yazılı açıklamasında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin, Android tabanlı cihazlara gönderilen SMS'lerde yer alan linkler üzerinden akıllı telefonlara yüklenen zararlı uygulama LokiBotnet'in komuta kontrol sunucularına yaptığı operasyonla yazılımın komuta merkezini tamamen devre dışı bıraktığı duyuruldu.



Bankacılık uygulaması veya hediye çekilişi gibi görünüyordu



LokiBotnet'in kendisini "bankacılık uygulaması" veya "çekilişle hediye kazandıran bir yazılım" gibi gösterdiği belirtilen açıklamada, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin yaptığı operasyonun, bir bankanın ihbarıyla harekete geçen BTK siber güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.



Açıklamada, BTK uzmanlarının, söz konusu yazılımın komuta kontrol sunucularına sızıp zararlı yazılım bulaştırılan cihazların listesini ele geçirdiği ve ilk olarak zararlı uygulamanın etkilendiği cihazlarla komuta sunucusu arasındaki iletişimi kestiği bilgisine yer verildi.



 



kaynak:cnntürk








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