

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünün sahte polis, savcı ve jandarmalara yaptığı operasyonda vatandaşı nasıl dolandırdıkları telefon kayıtlarında ortaya çıktı. Zanlıların birbirlerine, 'Sayın abonemiz, sizi telefonla arayıp polis-savcı olduğunu söyleyen şahıslara kesinlikle inanın' şeklinde SMS attıkları öğrenildi.







Ayrıca, çete üyelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların dolandırılmaması için attığı "Telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtanlara para ya da altın vermeyin. Polis, savcı, jandarma kimseden para istemez, onlara inanmayın" uyarısı içeren SMS'i ile dalga geçtiği de ortaya çıktı. Zanlıların birbirlerine, 'Sayın abonemiz, sizi telefonla arayıp polis-savcı olduğunu söyleyen şahıslara kesinlikle inanın' şeklinde SMS attıkları öğrenildi. Dolandırıcıların, kandırmaya çalıştıkları mağdur vatandaşlar ve kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarına yansıyan birbirinden ilginç diyaloglardan bazıları şöyle:







'BU İŞLERE HALA İNANAN VAR MI?'







Dolandırıcı-Sahte polis: Aloo



Vatandaş: Aloo, buyurun



Dolandırıcı-Sahte polis: Asayiş Büro Amirliğinden Başkomiser Mehmet Yazıcıoğlu, nasılsınız.



Vatandaş: Teşekkür ederim.



Dolandırıcı-Sahte polis: Bu hattı kaç yıldır kullanıyorsunuz?



Vatandaş: Siz bırakın bu işleri de dürüst olun, dolandırıcı mısınız? Beni kandıramazsınız.



Dolandırıcı-Sahte polis: Evet dolandırıcıyım



Vatandaş: Bu işe hala inanan var mı?



Dolandırıcı-Sahte polis: Var tabi, olmaz mı. O kadar çok avanak var ki bu ülkede



Vatandaş: Tamam o zaman sana kolay gelsin, beni dolandıramazsınız



Dolandırıcı-Sahte polis: Sağol, sana da kolay gelsin







kaynak:sabah