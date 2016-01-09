

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dolandırılan iş adamı Volkan Dimişgi, öfkelenerek 60 bin liralık otomobilini uçurumdan attı. Olay, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Armutalan Datça yolu Seyir Tepe mevkiinde meydana geldi. Marmaris'te motosiklet bayiliği işleten Volkan Dimişgi, iddiaya göre dolandırıldı. Parasını kaptıran iş adamı çılgına döndü. Öfkeli adam arkadaşını da yanına alarak 2015 model 60 bin lira değerindeki aracına binip Armutalan Seyir Tepesi'ne geldi. Aracından inen Dimişgil arkadaşına seslenerek cep telefonunu kayda almasını istedi.



“Kimse beni parayla sınayamaz , ben şimdiye kadar paraya pula önem vermedim" diyen Dimişgi, otomobilinin el frenini indirerek uçuruma doğru itti. 40 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Dimişgi'nin otomobili, daha sonra olay yerine getirilen bir çekici yardımıyla uçurumdan çıkartıldı. Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Volkan Dimişgil, ifadesi alındıktan sonra hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapılarak salıverildi. Öte yandan, Volkan Dimişgi yaptığı açıklamada, "Yapacak bir şeyim kalmamıştı. İş yaptığım kişilerden 1,5 milyona yakın paramı alamadım. Aslında kimseye zararı olmayan bir insanım. Ama çabuk kızan ve öfkelenen birisi olduğum için ani kararlarla yanlış şeyler yapabiliyorum. Buda yaşadığım olumsuzluklardan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.