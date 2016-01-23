

Kendilerine polis süsü verip şarkıcı Muazzez Ersoy'un oğlu diye asistanı arayarak dolandırmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı. Polis gibi davranan şüpheli, Ersoy'un oğlu zannettiği, ünlü şarkıcının asistanı olduğu belirtilen Azerbaycan uyruklu asistanı Azer D'yi arayarak "Biz terör polisiyiz, hesaplarınız terör örgütünce ele geçirildi. Şüphelileri yakalamak için 100 bin liralık yardımınıza ihtiyacımız var" dedi.







POLİSLE İRTİBATA GEÇTİ



Şüphelinin istediği 100 bin lirayı ayarlayacağını söyleyen Azer D, telefondakinin dolandırıcı olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, plan yaparak Azer D'nin şüpheliyle tekrar konuşmasını istedi. Bunun üzerine şüpheliyi arayan Azer D, "Anneme ait olan kartları kullanarak istediğin parayı çektim, Etiler'de buluşalım" diye konuştu.