

CHP, YSK'ya yaptığı başvuruda 9 iddiada bulundu, YSK, CHP'nin bu iddialarına 9 hukuki gerekçe ile cevap verdi. İşte o iddialar ve YSK'nın cevapları:



CHP: Mühürsüz oyun geçerli sayılması yasa ve YSK genelgelerine aykırı.



YSK: Bu karar 11 üyeden oluşan YSK'ca dört siyasi parti (AK Parti, CHP, HDP ve MHP) temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıda alınmıştır.



CHP: YSK mühürsüz oy kararı ile önceki kararları ile çelişti.



YSK: 1984, 1994 ve 2004'teki kararlarda da "oy pusulalarının sahteliğinin iddia edilmemesi halleri ile sınırlı kalmak kaydıyla" aynı karar alındı.



CHP: YSK'nın referandum günü verdiği karara itiraz hakkımız olmadı.



YSK: Bu haklara herhangi bir müdahale söz konusu değildir.



CHP: Sandıklar açıldıktan sonra vurulan mühürlerle sahte oy kullanıldığının ispat imkânı ortadan kalktı.



YSK: Oy pusulaları filigranlı. Sahteleri kolayca anlaşılır. Diğer taraftan filigranlı oyların önceden çalınıp, ele geçirildiğine yönelik hiçbir ihbar ve şikâyet yok.



CHP: Karar anayasadaki temel haklara müdahale niteliğindedir.



YSK: Mühürsüz zarfların geçersizliğine ilişkin itiraz hakkı hiçbir şekilde ortadan kaldırılmamıştır.



CHP: Referandum gizli oy, açık sayım esasına göre yapılmadı.



YSK: Bunun aksi olduğuna dair sandık sonuç tutanaklarında hiçbir itiraz kaydı bulunmuyor. Geçersiz oylar ilgili hanelere işlendi.



CHP: Tek yanlı propaganda engellenmedi.



YSK: OHAL kapsamında iddia konusu husus ile ilgili YSK'nın yaptırım uygulama imkânı ve yetkisi bulunmuyor.



CHP: "Tercih" yerine "evet" yazılı mühür kullanıldı.



YSK: Her iki mühür de kanunda yer alan mühürlerden!



CHP: Başka şehirlerde yaşayan kişiler adına oy kullanıldı, kolluk güçleri sandık başında sürekli bekledi.



YSK: Bu iddialar seçimin neticesine müessir olay ve hal olarak görülmemiştir.







kaynak:sabah