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CHP, YSK'ya yaptığı başvuruda 9 iddiada bulundu, YSK, CHP'nin bu iddialarına 9 hukuki gerekçe ile cevap verdi. İşte o iddialar ve YSK'nın cevapları:

Tarih : 29 Nisan 2017, 09:49
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CHP, YSK'ya yaptığı başvuruda 9 iddiada bulundu, YSK, CHP'nin bu iddialarına 9 hukuki gerekçe ile cevap verdi. İşte o iddialar ve YSK'nın cevapları:

CHP: Mühürsüz oyun geçerli sayılması yasa ve YSK genelgelerine aykırı.

YSK: Bu karar 11 üyeden oluşan YSK'ca dört siyasi parti (AK Parti, CHP, HDP ve MHP) temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıda alınmıştır.

CHP: YSK mühürsüz oy kararı ile önceki kararları ile çelişti.

YSK: 1984, 1994 ve 2004'teki kararlarda da "oy pusulalarının sahteliğinin iddia edilmemesi halleri ile sınırlı kalmak kaydıyla" aynı karar alındı.

CHP: YSK'nın referandum günü verdiği karara itiraz hakkımız olmadı.

YSK: Bu haklara herhangi bir müdahale söz konusu değildir.

CHP: Sandıklar açıldıktan sonra vurulan mühürlerle sahte oy kullanıldığının ispat imkânı ortadan kalktı.

YSK: Oy pusulaları filigranlı. Sahteleri kolayca anlaşılır. Diğer taraftan filigranlı oyların önceden çalınıp, ele geçirildiğine yönelik hiçbir ihbar ve şikâyet yok.

CHP: Karar anayasadaki temel haklara müdahale niteliğindedir.

YSK: Mühürsüz zarfların geçersizliğine ilişkin itiraz hakkı hiçbir şekilde ortadan kaldırılmamıştır.

CHP: Referandum gizli oy, açık sayım esasına göre yapılmadı.

YSK: Bunun aksi olduğuna dair sandık sonuç tutanaklarında hiçbir itiraz kaydı bulunmuyor. Geçersiz oylar ilgili hanelere işlendi.

CHP: Tek yanlı propaganda engellenmedi.

YSK: OHAL kapsamında iddia konusu husus ile ilgili YSK'nın yaptırım uygulama imkânı ve yetkisi bulunmuyor.

CHP: "Tercih" yerine "evet" yazılı mühür kullanıldı.

YSK: Her iki mühür de kanunda yer alan mühürlerden!

CHP: Başka şehirlerde yaşayan kişiler adına oy kullanıldı, kolluk güçleri sandık başında sürekli bekledi.

YSK: Bu iddialar seçimin neticesine müessir olay ve hal olarak görülmemiştir.



 



kaynak:sabah








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