

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) açığa alınan 3 kişi arasındaki Genel Sekreter Kemal Abidin Öztürk'ün, darbe girişimiyle ilgili olarak tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk'ün kardeşi olduğu belirlendi.







DEÜ'de idari teşkilatın başında bulunan ve rektöre bağlı olarak çalışan Genel Sekreter Kemal Abidin Öztürk'ün, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün kardeşi olduğu ortaya çıktı.







Kemal Abidin Öztürk'ün hafta başından bu yana işe gelmediği, bugün açığa alındığı öğrenildi.