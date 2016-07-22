O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DOKUZ EYLÜL'DE AÇIĞA ALINAN SEKRETER AKIN ÖZTÜRK'ÜN KARDEŞİ ÇIKTI


DOKUZ EYLÜL'DE AÇIĞA ALINAN SEKRETER AKIN ÖZTÜRK'ÜN KARDEŞİ ÇIKTI
Tarih : 22 Temmuz 2016, 10:50
Puan Ver : Dokuz Eylül'de Açığa Alınan Sekreter Akın Öztürk'ün Kardeşi Çıktı(5/10)2


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) açığa alınan 3 kişi arasındaki Genel Sekreter Kemal Abidin Öztürk'ün, darbe girişimiyle ilgili olarak tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk'ün kardeşi olduğu belirlendi.



DEÜ'de idari teşkilatın başında bulunan ve rektöre bağlı olarak çalışan Genel Sekreter Kemal Abidin Öztürk'ün, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün kardeşi olduğu ortaya çıktı.



Kemal Abidin Öztürk'ün hafta başından bu yana işe gelmediği, bugün açığa alındığı öğrenildi.








Etiketler: Dokuz  Eylül  De  Açığa  Alınan  Sekreter  Akın  Öztürk  Ün  Kardeşi  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER