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dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri ifadeye çağrıldı

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILAN MİLLETVEKİLLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Dokunulmazlıkları kaldırılan HDP Muş milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Burcu Çelik Özkan, savcılıkça ifadeye çağrıldı.

Tarih : 22 Haziran 2016, 14:14
Puan Ver : Dokunulmazlıkları Kaldırılan Milletvekilleri İfadeye Çağrıldı(6/10)7


Dokunulmazlıkları kaldırılan HDP Muş milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Burcu Çelik Özkan, savcılıkça ifadeye çağrıldı.



Alınan bilgiye göre, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hazırlanan fezlekeler, ilgili savcılıklara ulaşmaya başladı.



Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP milletvekilleri Yıldırım ve Özkan hakkında hazırlanan fezlekelerde yer alan atılı suçlarla ilgili soruşturmayı başlattı.



Milletvekilleri Yıldırım ve Özkan, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Söz konusu milletvekilleri hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından fezleke hazırlanmıştı.



Özkan'ın köy korucularına yönelik sözleri



HDP Milletvekili Özkan hakkında hazırlanan fezlekeler arasında 8 Haziran'da partisince düzenlenen seçim kutlamasında köy korucularına yönelik sarf ettiği sözlerde yer alıyor.



Özkan, konuşmasında köy korucularına "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi (kalaşnikof silahı) size çevirmesini çok iyi biliriz." ifadesini kullanmıştı.



Savcılık, milletvekili Özkan'ın söz konusu konuşmasında suç unsuru tespit ederek, dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.








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