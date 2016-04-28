

Sadece iki maddeden oluşmasına karşın, teklifin komisyon görüşmelerinin hararetli geçmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonu Başkan'ı Mustafa Şentop komisyonda tansiyonu düşürmek amacıyla, söz isteyen tüm milletvekillerine süre kısıtlamasına gitmeksizin konuşmaları için izin vermeyi planlıyor.







Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Teklifin akıbeti de, Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında netleşecek.