O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DOKUNULMAZLIK OYLAMASINDA SON DURUM


DOKUNULMAZLIK OYLAMASINDA SON DURUM
Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:57
Puan Ver : Dokunulmazlık Oylamasında Son Durum(10/10)8


Dokunulmazlık fezlekelerinin yargıya gönderilmesine yönelik anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylaması sonuçladı. 3 kez yapılan gizli oylamada evet diyen milletvekillerinin sayısı referandum aralığında kaldı yani 367'ye ulaşamadı. Çıkan sonuçlar partilerde fire tartışmasını da beraberinde getirdi.



Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelere geçilmesi oylandı. Anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasına 536 milletvekili katıldı. İlk oylama sonucu 348 kabul 155 ret 25 boş 8 çekimser 348 milletvekilinin evet dediği oylamada 155 vekil hayır oyu kullandı, 8 vekil çekimser kaldı. 25 de boş oy çıktı. Sonuçların ardından partilerde fire hesapları başladı.



MHP'nin tam kadro katıldığı oylamaya HDP'den Leyla Zana dahil 9, CHP'den Deniz Baykal, Muharrem İnce, Birol Ertem ve Gürsel Erol olmak üzere 4, AK Parti'den ise 1 millevekili katılmadı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ise oy kullanmadı. Yani AK Parti'den 314 millevtekili oylamaya katıldı. AK Parti ve MHP'den oylamaya katılan toplam vekil sayısı 354'tü, kabul oyu ise 348 çıktı. Yani "evet" bloğu da en az 6 fire verdi








Etiketler: Dokunulmazlık  Oylamasında  Son  Durum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER