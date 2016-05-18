

Dokunulmazlık fezlekelerinin yargıya gönderilmesine yönelik anayasa değişiklik teklifinin 1. tur oylaması sonuçladı. 3 kez yapılan gizli oylamada evet diyen milletvekillerinin sayısı referandum aralığında kaldı yani 367'ye ulaşamadı. Çıkan sonuçlar partilerde fire tartışmasını da beraberinde getirdi.







Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelere geçilmesi oylandı. Anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasına 536 milletvekili katıldı. İlk oylama sonucu 348 kabul 155 ret 25 boş 8 çekimser 348 milletvekilinin evet dediği oylamada 155 vekil hayır oyu kullandı, 8 vekil çekimser kaldı. 25 de boş oy çıktı. Sonuçların ardından partilerde fire hesapları başladı.







MHP'nin tam kadro katıldığı oylamaya HDP'den Leyla Zana dahil 9, CHP'den Deniz Baykal, Muharrem İnce, Birol Ertem ve Gürsel Erol olmak üzere 4, AK Parti'den ise 1 millevekili katılmadı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ise oy kullanmadı. Yani AK Parti'den 314 millevtekili oylamaya katıldı. AK Parti ve MHP'den oylamaya katılan toplam vekil sayısı 354'tü, kabul oyu ise 348 çıktı. Yani "evet" bloğu da en az 6 fire verdi