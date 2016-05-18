

TBMM Genel Kurulu'nda, dokunulmazlıklarla ilgili Ak Parti'nin verdiği 2 maddelik Anayasa değişiklik teklifinin ilk tur görüşmeleri dün yapıldı. Oylama sırasında Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbeti objektiflere yansıdı.8 ay sonra ilk kez bir araya geldikleri görülen ikilinin samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı.



TAMAMEN İNSANİ...







Bahçeli'ye yakın isimlerden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, o fotoğrafı Habertürk TV'ye yorumladı.



"İnsani ve medeni bir tavırdan ibarettir" diyen Yalçın, anlam yüklenmemesini, Türkeş'in hal hatır sorduğunu söyledi.



"Ne olursa olsun geçmişte yakın diyalogları var" diyen Yalçın, Türkeş'in "Görüşmelerin sonuna kadar kalacak mısınız" sorusunun gülüşmelere neden olduğunu aktardı.