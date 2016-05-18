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dokunulmazlık mesaisine damga vuran fotoğrafın perde arkası

DOKUNULMAZLIK MESAİSİNE DAMGA VURAN FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbeti dün geceki dokunulmazlık görüşmelerine damga vurmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, o fotoğrafın perde arkasını anlattı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 14:20
Puan Ver : Dokunulmazlık Mesaisine Damga Vuran Fotoğrafın Perde Arkası(7.6/10)13


TBMM Genel Kurulu'nda, dokunulmazlıklarla ilgili Ak Parti'nin verdiği 2 maddelik Anayasa değişiklik teklifinin ilk tur görüşmeleri dün yapıldı. Oylama sırasında Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sohbeti objektiflere yansıdı.8 ay sonra ilk kez bir araya geldikleri görülen ikilinin samimi sohbeti dikkatlerden kaçmadı.



TAMAMEN İNSANİ...



Bahçeli'ye yakın isimlerden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, o fotoğrafı Habertürk TV'ye yorumladı.

"İnsani ve medeni bir tavırdan ibarettir" diyen Yalçın, anlam yüklenmemesini, Türkeş'in hal hatır sorduğunu söyledi.

"Ne olursa olsun geçmişte yakın diyalogları var" diyen Yalçın, Türkeş'in "Görüşmelerin sonuna kadar kalacak mısınız" sorusunun gülüşmelere neden olduğunu aktardı.








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