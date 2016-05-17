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dokunulmazlık mesaisi başladı

DOKUNULMAZLIK MESAİSİ BAŞLADI

Meclis'te bugün kritik bir oturum var. AK Parti'nin dokunulmazlık teklifi Genel Kurul gündemine geliyor. Oylamanın ilk turu bugün yapılıyor.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 16:01
Puan Ver : Dokunulmazlık Mesaisi Başladı(6/10)3


Meclis Genel Kurulu'nun dokunulmazlık mesaisi başladı.



AK Parti'nin dokunulmazlık teklifinin ilk tur görüşmeleri bugün yapılıyor. Teklifin gece saatlerinde gündeme gelmesi bekleniyor.



İkinci tur görüşmeler içinse Genel Kurul 20 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da toplanacak.



20 Mayıs'ta Antalya'da kampa girecek olan CHP, teklifin ikinci tur görüşmelerinin cuma günü yapılacak olmasına tepkili. 



Teklif, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis'te bekleyen tüm dosyalar için dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngörüyor.



AK Parti'nin teklifine CHP ve MHP destek olacağını açıklamıştı. HDP ise hayır oyu kullanacak. Anayasa değişikliği oylamaları, iki turlu olacak ve gizli yapılacak.



Teklife destek olacaklarını açıklayan üç partinin toplam oy sayısı 489. 367 evet çıkması halinde teklif kabul edilmiş olacak.



Teklif kabul edilirse, 138 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılacak. 677 fezleke doğrudan yargıya teslim edilecek.








Etiketler: Dokunulmazlık  Mesaisi  Başladı    haber

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