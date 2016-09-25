

Apple çok yakında yeni iPhone 7 modellerini tanıtmasının ardından hız kaybetmeden hamlelerini sürdürüyor. Şimdi ise sıra OLED ekrana sahip MacBook modellerini tanıtmaya geldi.



Yakın zamanda iPhone 7 ve iPhone 7 plus modelleri teknoloji devi Apple tarafından tanıtıma sunulmuştu. Şimdi gelen bazı iddialara göre firma OLED ekran barındıran MacBook modellerini tanıtmayı düşünüyor. Bunun içinde en önemli iddia Tim Cook tarafından geldiği söylenen mesaj gösterilmekte. Tim Cook tarafından gönderilen e-postada “bizi izlemeye devam edin” mesajı buna kanıt olarak sunuluyor.



Gelen bilgilere göre yeni MacBook serisinde dokunmatik OLED ekranın bulunacağı ve bunun yanında ses ve ekran ayarıyla ilgili tuşların yerini dokunmatiklere bırakacağı ve bu bölüme de kısayol tuşlarının atanabileceği düşünülüyor.



Son olarak çıkış tarihi olarak 2016 yılının sonları işaret ediliyor.



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