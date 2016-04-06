

İzmir Valiliğinin açıklamasına göre, Güllük bölgesi Asin Körfezi Tuzla boğazı önlerinde, balon balığına temas etmesi sonucu zehirlenen iki balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alındı.



İlk müdahalenin yapıldığı balıkçılar, karada sağlık ekiplerine teslim edildi. Açıklamada, İskenderun'dan Muğla'ya kadar olan sahillerde sayıları gün geçtikçe artan balon balıklarının oluşturduğu tehlikenin, bu balıkların olta veya ağlarla yakalanması sırasında ortaya çıktığı belirtildi. Balığın, sudan dışarıya çıkarılırken korunma içgüdüsüyle dikenleri ve solungaç kapaklarını açtığının aktarıldığı açıklamada, bu yüzden zehirlenmelerin genellikle dikkatsizce dokunma nedeniyle balık ağdan ya da oltadan çıkarılırken ortaya çıktığına işaret edildi.







Balon balığı zehirlenmesi nasıl anlaşılır?



Balon balığı zehirlenmesi belirtilerinin, önce karın ağrısı, ishal, dudaklarda ve ağız içerisinde uyuşma daha sonra da nefes darlığı şeklinde olduğu ifade edilen açıklamada, taşıdıkları toksin nedeniyle tüketiminde de sakınca bulunan balon balıklarının, ilgili mevzuat gereği karaya çıkarılması ve satılmasının yasaklandığı anımsatıldı. Türkiye'de rastlanan zehirli balık türleri trakonya, tiryaki, sokar, iskorpit, iğneli vatoz ve rinanın yayılım gösterdiği plajlarda dolaşan insanlar için en büyük tehlike olarak, balıkların üzerine basmanın gösterildiği açıklamada, zehirli balık çarpmalarında yapılması gerekenler şöyle sıralandı: "Öncelikle böyle bir durumla karşılaşıldığında derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna intikal edene kadarki süreçte, yarada gözle görülebilen herhangi bir diken, deri parçası veya yabancı cisim varsa yara temizlenmelidir. Yarayı temizlemek amacıyla temiz içme suyu tercih edilmelidir yoksa deniz suyu kullanılabilir. Kanama yoksa yaranın üzeri kesinlikle kapatılmamalı, kanama varsa hemen durdurulmalıdır."