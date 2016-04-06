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DOKUNMALARI YETTİ, İKİ KİŞİ HASTANELİK OLDU ! UZMANLAR UYARDI !


DOKUNMALARI YETTİ, İKİ KİŞİ HASTANELİK OLDU ! UZMANLAR UYARDI !
Tarih : 06 Nisan 2016, 17:34
Puan Ver : Dokunmaları Yetti, İki Kişi Hastanelik Oldu ! Uzmanlar Uyardı !(9/10)9


İzmir Valiliğinin açıklamasına göre, Güllük bölgesi Asin Körfezi Tuzla  boğazı önlerinde, balon balığına temas etmesi sonucu zehirlenen iki balıkçı,  Sahil Güvenlik ekiplerince tekneden alındı.

İlk müdahalenin yapıldığı balıkçılar, karada sağlık ekiplerine teslim  edildi. Açıklamada, İskenderun'dan Muğla'ya kadar olan sahillerde sayıları gün  geçtikçe artan balon balıklarının oluşturduğu tehlikenin, bu balıkların olta veya  ağlarla yakalanması sırasında ortaya çıktığı belirtildi. Balığın, sudan dışarıya çıkarılırken korunma içgüdüsüyle dikenleri ve  solungaç kapaklarını açtığının aktarıldığı açıklamada, bu yüzden zehirlenmelerin  genellikle dikkatsizce dokunma nedeniyle balık ağdan ya da oltadan çıkarılırken  ortaya çıktığına işaret edildi.



Balon balığı zehirlenmesi nasıl anlaşılır?

Balon balığı zehirlenmesi belirtilerinin, önce karın ağrısı, ishal,  dudaklarda ve ağız içerisinde uyuşma daha sonra da nefes darlığı şeklinde olduğu  ifade edilen açıklamada, taşıdıkları toksin nedeniyle tüketiminde de sakınca  bulunan balon balıklarının, ilgili mevzuat gereği karaya çıkarılması ve  satılmasının yasaklandığı anımsatıldı. Türkiye'de rastlanan zehirli balık türleri trakonya, tiryaki, sokar,  iskorpit, iğneli vatoz ve rinanın yayılım gösterdiği plajlarda dolaşan insanlar  için en büyük tehlike olarak, balıkların üzerine basmanın gösterildiği  açıklamada, zehirli balık çarpmalarında yapılması gerekenler şöyle sıralandı: "Öncelikle böyle bir durumla karşılaşıldığında derhal en yakın sağlık  kuruluşuna başvurulmalıdır. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda en yakın  sağlık kuruluşuna intikal edene kadarki süreçte, yarada gözle görülebilen  herhangi bir diken, deri parçası veya yabancı cisim varsa yara temizlenmelidir.  Yarayı temizlemek amacıyla temiz içme suyu tercih edilmelidir yoksa deniz suyu  kullanılabilir. Kanama yoksa yaranın üzeri kesinlikle kapatılmamalı, kanama varsa  hemen durdurulmalıdır."








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