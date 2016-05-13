DÖKÜLEN KİRPİKLER İÇİN BAKIM KÜRÜ
Eğer siz de kirpiklerinizin dökülmesinden şikayetçiyseniz kinin ile hazırlayacağınız karışımla dökülmelerin önüne geçebilirsiniz.
Kirpik dökülmesi her kadının dönem dönem yaşadığı sorunlardan biridir. Güzelliğin vazgeçilmez ölçütlerinden biri olan uzun ve gür kirpikler kimi zaman dökülme nedeniyle cılız kalabilir. İşte kirpik dökülmesini önleyen bakım kürü:
Nasıl hazılanır: 1 bardak ılık çaya 1 gr. dövülmüş kinin ekleyin. Bu karışımı kirpik ve kirpik diplerine kibrit çöpü ya da kulak pamuğuyla yedirin. Haftada 3 gün taze olarak hazırlayıp uygulayacağınız bu kür ile kirpik dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar