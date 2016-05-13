Eğer siz de kirpiklerinizin dökülmesinden şikayetçiyseniz kinin ile hazırlayacağınız karışımla dökülmelerin önüne geçebilirsiniz.



Kirpik dökülmesi her kadının dönem dönem yaşadığı sorunlardan biridir. Güzelliğin vazgeçilmez ölçütlerinden biri olan uzun ve gür kirpikler kimi zaman dökülme nedeniyle cılız kalabilir. İşte kirpik dökülmesini önleyen bakım kürü:



Nasıl hazılanır: 1 bardak ılık çaya 1 gr. dövülmüş kinin ekleyin. Bu karışımı kirpik ve kirpik diplerine kibrit çöpü ya da kulak pamuğuyla yedirin. Haftada 3 gün taze olarak hazırlayıp uygulayacağınız bu kür ile kirpik dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.