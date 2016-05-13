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dökülen kirpikler için bakım kürü

DÖKÜLEN KİRPİKLER İÇİN BAKIM KÜRÜ

Eğer siz de kirpiklerinizin dökülmesinden şikayetçiyseniz kinin ile hazırlayacağınız karışımla dökülmelerin önüne geçebilirsiniz.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 17:16
Puan Ver : Dökülen Kirpikler İçin Bakım Kürü(5/10)4


Kirpik dökülmesi her kadının dönem dönem yaşadığı sorunlardan biridir. Güzelliğin vazgeçilmez ölçütlerinden biri olan uzun ve gür kirpikler kimi zaman dökülme nedeniyle cılız kalabilir. İşte kirpik dökülmesini önleyen bakım kürü:



Nasıl hazılanır: 1 bardak ılık çaya 1 gr. dövülmüş kinin ekleyin. Bu karışımı kirpik ve kirpik diplerine kibrit çöpü ya da kulak pamuğuyla yedirin. Haftada 3 gün taze olarak hazırlayıp uygulayacağınız bu kür ile kirpik dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.








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