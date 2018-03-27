Ankara'daki bir hastanede, hasta yakınlarının hekim ve güvenlik görevlisine şiddet uyguladığı olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Ankara'da Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları bir hekim ve güvenlik görevlisine şiddet uygulamıştı. Yüksek riskli gebelik biriminde meydana gelen olayda, anne karnında 35 haftalık bebeğin ölümünün ardından önce servis doktoru Ayşe Kırbaş'a saldıran hasta yakınları, ardından araya giren güvenlik görevlisini de hedef almıştı.

6-7 KİŞİ SALDIRDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kadınlı erkekli 6-7 kişinin saldırısına uğrayan doktor ve güvenlik görevlisi, yerde sürüklendi, tekmelere maruz kaldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayı büyük üzüntüye neden olmuştur. Hiçbir nedenle mazur görülemeyecek şiddet olayı, anne adayı ve yakınlarının anne karnında kalbi duran bebekleriyle ilgili bilgilendirildiği sırada yaşanmıştır. 10 kişi oldukları belirlenen hasta yakınları uzman doktorumuzla asistanına fiziki şiddet uygulamıştır.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, yüzünden ve kolundan yaralanan doktorlarımız darp raporu almıştır. Her koşulda işini yaparak sağlık hizmeti sunma mücadelesi veren sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyor, Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Kaynak: haberinburada