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Doktorlardan Ailelere Uyarı: Tuzlandığı İçin Beyin Kanaması Geçirip Ölen Bebekler Var

DOKTORLARDAN AİLELERE UYARI: TUZLANDIĞI İÇİN BEYİN KANAMASI GEÇİRİP ÖLEN BEBEKLER VAR

Bazı yörelerde yeni doğan bebeklerin kokmaması için tuzlandığını belirten Prof. Dr. Nejat Narlı, ''Birçok bebek, bu işlemin ardından beyin kanaması geçirip ölüyor'' dedi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Doktorlardan Ailelere Uyarı: Tuzlandığı İçin Beyin Kanaması Geçirip Ölen Bebekler Var(9/10)5

Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nejat Narlı, bazı ailelerin yeni doğan bebekleri doğar doğmaz tuzladığını, bu yüzden birçok bebeğin sıvı kaybından beyin kanaması geçirip öldüğünü söyledi.

"CİLTTEN EMİLEN TUZ, HAYATI TEHDİT EDİYOR"

Yeni anne adaylarını uyaran Prof. Dr. Nejat Narlı, bebeklerin çevreden duyulan bilgilerle değil, bir sağlık kuruluşundaki doktor tavsiyesi ile büyütülmesi gerektiğini vurguladı. Yeni doğan bebekleri genellikle aile büyüklerinin tavsiyesiyle tuzlandığını belirten Prof. Dr. Narlı, "Yeni doğan bebekler, aile büyükleri tarafından tuz veya zeytin yağı ile birlikte ovulup banyo ettirilerek; ağız, koltuk altı, kasık, dahil tüm vücuda sürülerek tuzlanmaktadır. Ne yazık ki ciltten emilen aşırı miktarda tuz, ciddi ve hayatı tehdit eden hipernatremi (kanda tuz oranının yükselmesi) ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle yaşamını yitiren bebekler bulunuyor. Bebeğinizi kesinlikle tuzlamayınız."

"ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR"

Tuzlamanın genelde Adana ve Hatay çevresinde yapıldığını belirten Prof. Dr. Narlı şöyle konuştu: "Özellikle bölgemizde doktor desteğini almayan bazı aileler tuzlamayı uyguluyorlar. Bebekleri doğar doğmaz kokmasın diye tuzluyorlar. Yeni doğan savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden oluyor. Böyle olunca bebeğini kendince korumaya çalışan aile, istemeden onun beyin kanaması geçirip ölmesine neden oluyor. Bazı soğuk bölgelerde de bebek doğar doğmaz vücudu toprak ile sarılıyor. Bu da bebeğin tetanos olmasına neden oluyor. Çoğu zaman da bebeğe doğduktan sonra birkaç kez ezan okunmadan anne sütü verilmiyor. Bebeğin gözüne iyi göreceği düşünülerek limon damlatılıyor. Yapılan bu işlemler hemen ters etki göstermezse de bir süre sonra sağlık problemleri olarak kendini gösteriyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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