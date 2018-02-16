DOKTORLAR ŞAŞKIN! 11 YAŞINDA MENOPOZA GİRMİŞTİ, 30'UNDA HAMİLE KALDI
İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki kadın, 11 yaşında menopoza girdiğinde doktorlar ona asla çocuğu olamayacağını söylemişti. Amanda Lewis isimli kadın IVF tedavisi sayesinde şimdi 3 aylık hamile.
11 yaşında menopoza giren ve doktorların çocuk sahibi olmasının imkansız olduğunu söylediği İngiliz kadın, 30 yaşında hamile kaldı. 3 aylık hamile olan Amanda Lewis, doktorları şaşırttı.
DOKTORLAR "ASLA ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAKSIN" DEMİŞTİ
Doktorların asla çocuk sahibi olamayacağını söylediğinde yıkılan ancak pes etmeyen Amanda, herkese meydan okuyarak hayalinin peşinden gitmeyi seçti ve sonunda istediğine ulaştı. IVF tedavisi gören Amanda, bu sayede hamile kalmayı başardı.
SPOR EĞİTMENLİĞİ YAPIYOR
Direk dansı ve fitness hocalığı yapan Amanda sürpriz gebelik haberini çarşamba günü paylaştı. İngiltere'nin Warwickshire şehrinde yaşayan kadın, ilk denemesinde hamile kalmayı başaramasa da asla yılmadığını söyledi. 2016 yılında evlenen Amanda, o günden beri çocuk sahibi olmak için uğraşıyordu.
10 BİN STERLİNE MAL OLDU
IVF tedavisi için 10 bin sterlin ödeyen ve uzun bekleme listesinde sıraya giren kadın kendini biraz yorgun hissetse de her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
MENOPOZA GİREN EN GENÇ KİŞİ
Amanda, İngiltere'nin en genç yaşta menopoza giren kişisiydi.
Kaynak: haberinburada
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