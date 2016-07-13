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DOKTOR MUZAFFER KUŞHAN CEZAEVİNDE


DOKTOR MUZAFFER KUŞHAN CEZAEVİNDE
Tarih : 13 Temmuz 2016, 13:31
Puan Ver : Doktor Muzaffer Kuşhan Cezaevinde(6/10)4


Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Polonezköy'de zayıflama kliniğinde 19 yaşındaki Dila Kurt'un ölümüyle ilgili “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasını alan doktor Muzaffer Kuşhan cezaevine girdi. Cezası iş ve özel durumu nedeniyle 2 kez erteleten Kuşhan, 9 Haziran'da infaz savcılığına teslim oldu. Kartal Cezaevi'ne konulan ünlü doktor, 18 Eylül 2018 tarihine kadar cezaevinde yattıktan sonra bir yıllık şartlı tahliye sürecinin ardından cezasını tamamlamış olacak. Kuşhan bu tarihten sonra da verilen meslekten men cezası nedeniyle 2 yıl doktorluk yapamayacak.



Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Dila Kurt (19), 2008'de Dr. Kuşhan'ın Polonezköy'deki zayıflama kliniğine gitmiş, 45 günde 14 kilo vermişti. Kurt, uygulanan diyete dayanamamış ve 7 Eylül 2008'de klinikteki havuz başında hayatını kaybetmişti.








Etiketler: Doktor  Muzaffer  Kuşhan  Cezaevinde    haber

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