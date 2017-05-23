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doktor kıyamet'ten çok önemli türk lirası açıklaması

DOKTOR KIYAMET'TEN ÇOK ÖNEMLİ TÜRK LİRASI AÇIKLAMASI

"Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, "Türk lirası değerinin altında. Türk lirasının güçlenmesini bekliyorum. Sermayenin Türkiye`ye akması için iyi sebepler var. Türk ekonomisi oldukça iyi gidiyor. Borsanın performansı buna bir örnek" dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:57
Puan Ver : Doktor Kıyamet'ten Çok Önemli Türk Lirası Açıklaması(6/10)6


Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri nedeniyle "Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, Türk lirasının (TL) değerinin altında olduğunu ve güçlenmesini beklediğini  bildirdi.



The Gloom, Boom & Doom Report'un yayıncısı ve editörü Marc Faber, AA  muhabirine, Türkiye piyasaları ile ilgili beklentilerini ve küresel emtia  fiyatlarını değerlendirdi.



Faber, "Elimde altın ve diğer kıymetli metallerden bulunduruyorum.  Eğer diğer finansal yatırım araçları ile kıyaslarsam hala altın, gümüş ve platin  iyi, makul fiyatlarda. Bu metalleri elimde bulunduruyorum. Fiyatlardaki  zayıflamayı satın alma fırsatı olarak görüyorum." diye konuştu.



Faber, petrolün varil fiyatının gelecek dönemde 40-60 dolar arasında  seyretmesini beklediğini de bildirdi.



 



kaynak:hürriyet








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