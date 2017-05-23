DOKTOR KIYAMET'TEN ÇOK ÖNEMLİ TÜRK LİRASI AÇIKLAMASI
"Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, "Türk lirası değerinin altında. Türk lirasının güçlenmesini bekliyorum. Sermayenin Türkiye`ye akması için iyi sebepler var. Türk ekonomisi oldukça iyi gidiyor. Borsanın performansı buna bir örnek" dedi.
Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri nedeniyle "Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, Türk lirasının (TL) değerinin altında olduğunu ve güçlenmesini beklediğini bildirdi.
The Gloom, Boom & Doom Report'un yayıncısı ve editörü Marc Faber, AA muhabirine, Türkiye piyasaları ile ilgili beklentilerini ve küresel emtia fiyatlarını değerlendirdi.
Faber, "Elimde altın ve diğer kıymetli metallerden bulunduruyorum. Eğer diğer finansal yatırım araçları ile kıyaslarsam hala altın, gümüş ve platin iyi, makul fiyatlarda. Bu metalleri elimde bulunduruyorum. Fiyatlardaki zayıflamayı satın alma fırsatı olarak görüyorum." diye konuştu.
Faber, petrolün varil fiyatının gelecek dönemde 40-60 dolar arasında seyretmesini beklediğini de bildirdi.
kaynak:hürriyet
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