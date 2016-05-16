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DOĞUŞTAN BİR ELİ OLMAYAN MİNİK EFE'NİN AİLESİ YARDIM BEKLİYOR


DOĞUŞTAN BİR ELİ OLMAYAN MİNİK EFE'NİN AİLESİ YARDIM BEKLİYOR
Tarih : 16 Mayıs 2016, 14:00
Puan Ver : Doğuştan Bir Eli Olmayan Minik Efe'nin Ailesi Yardım Bekliyor(10/10)10


Malatya'da doğuştan bir eli olmayan 4 yaşındaki Efe'nin ailesi, hayırseverlerden yardım bekliyor.



Hayata ışıl ışıl bakan gözleriyle, sempatik tavırlarıyla ailesinin göz bebeği olan 4 yaşındaki Efe Avar'ın doğuştan bir eli yok. Ekonomik durumu Efe'nin sağlık masraflarını karşılamaya yeterli olmayan aile, hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.



Minik Efe'nin babası Nurettin Avar, protez el taktırmaya ekonomik güçlerinin yetmediğini, 45 bin liraya mal olacak tedavi için yardım beklediklerini belirtti. Engel durumundan dolayı minik Efe'nin toplumdan dışlandığını savunan baba Avar, "Sinir damarlarına uyumlu olarak takılacak bir protez el hem işlevsellik bakımından hem de görüntü bakımından Efe'ye uygun olacak, bu şekilde toplumdan da uzaklaşmayacak" dedi.



Anne Nuray Avar ise oğlunun psikolojisinin bundan sonraki süreçte daha iyi olabilmesi için çocuğuna protez el takılması gerektiğini söyledi. Ortalama 45 bin liraya mal olacak protez elin bedelini devletin sadece bir kez karşıladığını ifade eden anne Avar, takılacak elin her yıl yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.








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