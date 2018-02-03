DOĞUŞ YAYIN GRUBU BAŞKANI: NTV SPOR EVİNE DÖNÜYOR
Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, NTV Spor'un Discovery'ye satıldığını doğruladı, "Yayın içeriği NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor" dedi.
Discovery Communications, Türkiye'de Doğuş Yayın Grubu'ndan NTV Spor'un ulusal yayın frekansını satın aldığını açıkladı.
2015 yılında Discovery ve Doğuş Yayın Grubu arasında imzalanan stratejik ortaklıkla birlikte, Discovery CNBC-e kanalını Doğuş Yayın Grubu'ndan satın alıp TLC kanalını yayın hayatına başlatmıştı.
"BÖLGEYE BAĞLILIĞIMIZI TEKRAR ETMİŞ OLDUK"
Discovery Networks EMEA Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli "Bugün Discovery'nin Türkiye'deki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Doğuş Yayın Grubu ile genişlettiğimiz ortaklığımız ve bu satın alımla birlikte Türk seyircilerin televizyon izleme deneyimine daha fazla seçenek ve değer katarak bölgeye olan bağlılığımızı tekrar teyit etmiş olduk" dedi.
ERMAN YERDELEN: NTV SPOR EVİNE GERİ DÖNÜYOR
Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen de "Discovery Grubu ile yeni bir anlaşma yaparak ülkemizin televizyon izleyicisine alışılagelmişin dışında bir yayın sunulacaktır. Bu ortak çalışma sonrasında, NTV Spor'un yayın içeriği haber kanalımız olan NTV'de devam edecek, yani NTV Spor evine geri dönüyor" ifadesini kullandı.
Satın alma ile ilgili gerekli kapanış koşulları sağlandıktan ve işlemler tamamlandıktan sonra Discovery, kanalı erkeklere yönelik yeni bir eğlence kanalına çevirecek.
Kaynak: haberinburada
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