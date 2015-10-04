

Doğuş Oto'dan Volkswagen açıklaması 124 Doğuş Otomotiv, Volkswagen'de yaşanan emisyon skandalının ardından bugün yeni bir açıklama yaptı.







Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"Volkswagen A.G tarafından yapılan açıklama üzerine kamuoyunun bilgisinde olan EA 189 EU5 motor tipindeki dizel araçlar ile ilgili olarak Doğuş Otomotiv'in açıklamasıdır: Volkswagen Grubu markaları tarafından yapılan açıklama uyarınca; etkilenen araçlar dahil olmak üzere Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarımızın ülkemizin resmi mevzuatlarına, sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu belirtiriz.







Üretici firmaların devam eden çalışmaları doğrultusunda teknik güncellemeler yapılabilecektir. Gelişmelerle ilgili müşterilerimizle iletişime geçilecektir.