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doğuş otomotiv'den volkswagen açıklaması

DOĞUŞ OTOMOTİV'DEN VOLKSWAGEN AÇIKLAMASI

Doğuş Otomotiv, EA 189 EU5 motor tipli dizel araçlarla ilgili açıklama yaptı

Tarih : 04 Ekim 2015, 14:02
Puan Ver : Doğuş Otomotiv'den Volkswagen Açıklaması(0/10)


Doğuş Oto'dan Volkswagen açıklaması 124 Doğuş Otomotiv, Volkswagen'de yaşanan emisyon skandalının ardından bugün yeni bir açıklama yaptı.



Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Volkswagen A.G tarafından yapılan açıklama üzerine kamuoyunun bilgisinde olan EA 189 EU5 motor tipindeki dizel araçlar ile ilgili olarak Doğuş Otomotiv'in açıklamasıdır: Volkswagen Grubu markaları tarafından yapılan açıklama uyarınca; etkilenen araçlar dahil olmak üzere Türkiye'de satışa sunulan tüm araçlarımızın ülkemizin resmi mevzuatlarına, sürüş ve yol güvenliğine uygun olduğunu belirtiriz.



Üretici firmaların devam eden çalışmaları doğrultusunda teknik güncellemeler yapılabilecektir. Gelişmelerle ilgili müşterilerimizle iletişime geçilecektir.








Etiketler: Doğuş  Otomotiv  Den  Volkswagen  Açıklaması    haber

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