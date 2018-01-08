1963'te Doğuş Grubu'nun kurucusu Ayhan Şahenk tarafından yapılan ve geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız kapısına kilit vurulan Alantur Otel, Alman şirket Meeting Point tarafından kiralandı.

1963'te Doğuş Grubu'nun kurucusu Ayhan Şahenk tarafından yapılan ve geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız kapısına kilit vurulan 350 odalı Alantur Otel, Almanya'nın önde gelen turizm şirketlerinden Meeting Point tarafından kiralandı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, oteli ilk olarak 2025 yılına kadar işletecek olan Alman şirket, önümüzdeki sezonla ilgili de rezervasyon almaya başladı.

KAPATILDIĞINI İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

1963'te Doğuş Grubu'nun kurucusu Ayhan Şahenk tarafından yapılan Alantur, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. 54 yıllık turizm serüvenini durduran 200 kişinin çalıştığı otelin kapanması, Alantur'un internet sitesinden de duyurulmuştu.

ALMAN DEVİ KİRALADI

Şahenk'in kapattığı bu oteli, Almanya'nın önde gelen turizm şirketlerinden Meeting Point kiralama kararı aldı. Oteli ilk olarak 2025 yılına kadar işletecek olan Alman şirket, önümüzdeki sezonla ilgili de rezervasyon almaya başladı.

ÇAVUŞESKU'YU AĞIRLAMIŞTI

Turizm kenti Antalya'nın en köklü tesislerinden biri olan 350 odalı tesis, Romanya'nın devrik lideri Nikolai Çavuşesku gibi tarihe mal olmuş önemli isimleri de misafir etti.

Kaynak: haberinburada