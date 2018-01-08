DOĞUŞ GRUBU'NUN KAPATTIĞI OTELİ ALMAN ŞİRKET KİRALADI
1963'te Doğuş Grubu'nun kurucusu Ayhan Şahenk tarafından yapılan ve geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız kapısına kilit vurulan Alantur Otel, Alman şirket Meeting Point tarafından kiralandı.
1963'te Doğuş Grubu'nun kurucusu Ayhan Şahenk tarafından yapılan ve geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız kapısına kilit vurulan 350 odalı Alantur Otel, Almanya'nın önde gelen turizm şirketlerinden Meeting Point tarafından kiralandı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, oteli ilk olarak 2025 yılına kadar işletecek olan Alman şirket, önümüzdeki sezonla ilgili de rezervasyon almaya başladı.
KAPATILDIĞINI İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU
1963'te Doğuş Grubu'nun kurucusu Ayhan Şahenk tarafından yapılan Alantur, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız kapısına kilit vurmuştu. 54 yıllık turizm serüvenini durduran 200 kişinin çalıştığı otelin kapanması, Alantur'un internet sitesinden de duyurulmuştu.
ALMAN DEVİ KİRALADI
Şahenk'in kapattığı bu oteli, Almanya'nın önde gelen turizm şirketlerinden Meeting Point kiralama kararı aldı. Oteli ilk olarak 2025 yılına kadar işletecek olan Alman şirket, önümüzdeki sezonla ilgili de rezervasyon almaya başladı.
ÇAVUŞESKU'YU AĞIRLAMIŞTI
Turizm kenti Antalya'nın en köklü tesislerinden biri olan 350 odalı tesis, Romanya'nın devrik lideri Nikolai Çavuşesku gibi tarihe mal olmuş önemli isimleri de misafir etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar