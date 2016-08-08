O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

doğuş grubu, atina'daki hilton oteli'ni satın alıyor

DOĞUŞ GRUBU, ATİNA'DAKİ HİLTON OTELİ'Nİ SATIN ALIYOR

Yunanistan'da turizm alanındaki yatırımlarını sürdüren Doğuş Grubu, başkent Atina'daki Hilton Oteli'ni satın alıyor

Tarih : 08 Ağustos 2016, 15:58
Puan Ver : Doğuş Grubu, Atina'daki Hilton Oteli'ni Satın Alıyor(0/10)


Alınan bilgiye göre, İon Otelcilik İşletmeleri’ne ait olan ancak, hisselerinin yüzde 97,3’ünü Yunan Alpha Bank’ın elinde bulundurduğu Hilton Oteli'nin satışıyla ilgili teklif mektuplarının açıldığı ve yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek fiyatı veren Doğuş Grubu’na ait D-Marine İnvestments Holding B.V ve Yunan Costa Navarino Messinia Turizm İşletmeleri A.E’den (TEMES) oluşan konsorsiyumun tercih edildiği bildirildi.



Yunan medyasına yansıyan haberlerde, ihaleyi gerçekleştiren ilgili bankanın sonuç raporunun ardından satış işleminin tamamlanması için Alpha Bank ile yatırımcı konsorsiyum arasındaki özel görüşmelerin başlatıldığı bildirildi.







Etiketler: Doğuş  Grubu  Atina  Daki  Hilton  Oteli  Ni  Satın  Alıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER