

Alınan bilgiye göre, İon Otelcilik İşletmeleri’ne ait olan ancak, hisselerinin yüzde 97,3’ünü Yunan Alpha Bank’ın elinde bulundurduğu Hilton Oteli'nin satışıyla ilgili teklif mektuplarının açıldığı ve yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek fiyatı veren Doğuş Grubu’na ait D-Marine İnvestments Holding B.V ve Yunan Costa Navarino Messinia Turizm İşletmeleri A.E’den (TEMES) oluşan konsorsiyumun tercih edildiği bildirildi.







Yunan medyasına yansıyan haberlerde, ihaleyi gerçekleştiren ilgili bankanın sonuç raporunun ardından satış işleminin tamamlanması için Alpha Bank ile yatırımcı konsorsiyum arasındaki özel görüşmelerin başlatıldığı bildirildi.