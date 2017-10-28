Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan devasa çukur, dört mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Doğubayazıt ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Türkiye-İran sınırında bulunan 60 metre derinliğindeki çukur, yöredeki Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'nin izi, İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi'yle birlikte ilçeye gelen turistlerin uğrak yeri oluyor.

Yöre sakinlerinin "meteor çukuru" olarak bildiği dev çukur, özellikle fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Dev çukur, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

METEOR ÇUKURU

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Faruk Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev çukurun Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Gümrük Kapısı'na 2 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Kaya, burasının "meteor çukuru" olarak bilindiğini belirterek, "Çukur ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yapıldı, bu çalışmaların bir kısmında aynı çukurdan yöreye yakın olan İran tarafında da bulunmasından dolayı çukurun bir obruk olduğu ifade edildi ancak 1982 yılında yörede bir meteor düşmesinden sonra suların da bulanık akması sebebiyle söz konusu çukur yörede meteor çukuru olarak biliniyor." dedi.

TURİSTLER AKIN EDİYOR

Çukuru çok sayıda turistin ziyaret ettiğini anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dev çukura çok sayıda da turist geliyor, tam bir turizm destinasyonu içersinde yer almaktadır. Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, ülkenin en yüksek rakımlı gölü Balık Gölü ve bu çukur Doğubayazıt'ta yer alıyor. 60 metre derinliği olan meteor çukuru şu an dolduğu için 35 metre derinliğine sahip. Buradaki turizmin geliştirilmesi için çukurun olduğu alanın temizlenmesi, etrafında seyir kulelerin yapılması ve meteor çukuruyla ilgili bilgi alınabilecek mihmandar olması turizm açısından son derece önemli."

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ METEOR ÇUKURU

Kaya, söz konusu çukurun "dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru" olarak bilindiğine işaret ederek, "Bu dev çukur, turizm camiasında dünyada Alaska'daki meteor çukurundan sonra en büyük meteor çukuru olarak biliniyor, bunu değerlendirmemiz lazım, aynen Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ne insanlar inanıyor ama biz Nuh'un Gemisi Müzesinin Hong Kong'da yapıldığını duyuyoruz. Neden Hong Kong'ta çünkü biz zamanında o yatırımı yapmamışız. Eğer biz buraya yapmış olsaydık Hong Kong'a giden bir milyon turisti Ağrı'ya çekecektik, aynı şey meteor çukuru için de geçerli." şeklinde konuştu.

AĞRI VE DOĞUBAYAZIT TURİZM MERKEZİ HALİNE GELEBİLİR

Doğubayazıt'ın turizm açısından önemine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"İlçedeki diğer tarihi ve turistik değerleri görmeye gelen turistler rahatlıkla bu çukuru geziyor. Bu dev çukur ister obruk, ister meteor çukuru olsun turizm acısından çok cazip bir alanda bulunuyor. Bu çukurun turizme daha fazla katkı sağlaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Doğubayazıt Kaymakamlığının burayı turizme kazandıracak şekilde bir master planı çerçevesinde düzeltmesi gerekir. Böyle olursa meteor çukuru Ağrı ve Doğubayazıt için tam bir turizm merkezi haline gelebilir."

Kaynak: haberinburada