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doğuma 15 gün kaldı

DOĞUMA 15 GÜN KALDI

Oyuncu Başak Sayan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 10:23
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Ares ve Milan adını vereceği ikizlerini kucağına almaya hazırlanan Başak Sayan, doğuma 15 gün kaldığını söyledi.



20 gündür hastanede yattığını belirten güzel oyuncu, önce sosyal medyaya sonrada haber kanallarına düşen fotoğrafları için, "Ben de hastaneden çıktığım gün öğrendim bu durumu. Onlar hatıra amaçlı çekilmiş poloraid fotoğraflar. Neden bu kadar gündem oldu anlamıyorum gerçekten. Hamile bir kadının fotoğrafları, çok da estetik olması beklenemez" açıklamasında bulundu.



 



kaynak:milliyet








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