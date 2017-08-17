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Doğum Yardımı Ödemeleri Merkezden Yapılacak

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ MERKEZDEN YAPILACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, doğum yardımı ödemelerini merkezden yaparak hak sahiplerinin, yardımları daha kısa sürede almasını sağlayacak.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 14:00
Puan Ver : Doğum Yardımı Ödemeleri Merkezden Yapılacak(8/10)4

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yönetmelik değişikliği kapsamında, doğum yardımı ödemelerini merkezden yapacak. Bakanlık, tüm il müdürlüklerinin her ay PTT'ye yaptıkları transfer işlemlerini kaldırarak, hak sahiplerinin yardımları daha kısa sürede almasını sağlayacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Doğum Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Gelecek ay başında yürürlüğe girecek değişikliğe göre, Mayıs 2015'ten itibaren yapılan doğum yardımı ödemelerinin merkezileştirilmesine karar verildi.Bu nedenle doğum yardımı ödemelerine aracılık yapan kuruluşlara gönderilen tutarların, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılması gerekiyor.

10 GÜNLÜK İŞ KAYBI ÖNLENECEK

İadeye ilişkin başvurusu Doğum Yardımı Sistemine girilmiş ancak işlemleri henüz tamamlanmamış kayıtlara ilişkin işlemlerin de bakanlık ve il müdürlükleri tarafından sonuçlandırılması öngörülüyor.

Yönetmelik değişikliğiyle, tüm il müdürlüklerinin her ay PTT'ye yaptıkları transfer işlemleri de kaldırılmış olacak. Böylece transfer işlemleri sırasında geçen yaklaşık 10 günlük iş kaybı önlenecek ve hak sahiplerinin daha kısa sürede yardımları almaları sağlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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