

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin 106'ıncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.







Bugünkü parlamenter sistemin çok iyi işleyen bir sistem olarak satılmaması gerektiğinin altını çizen Davutoğlu, yeni anayasa konusunda gecikilmişte olsa tarihi adımın atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanına yönelik hakaret yöneltmeyi, Cumhurbaşkanını bu tartışmaların merkezine yerleştirip tartışmaların şahsileştirilmesini yeni anayasa yapım sürecine ihanet olarak değerlendiren Davutoğlu, AK Parti'nin nasıl bir anayasa istediğini açıkladı.







“MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERDE BIRAKMAYACAĞIZ”�







Geçen hafta gerçekleştirilen vaatleri anlatan Başbakan Davutoğlu, emekliden polislere, öğrencilerden muhtarlara kadar çeşitli kesimleri ilgilendiren müjdeler verdi. Davutoğlu, “İşveren sigorta primi indiriminde 10 işçi çalıştırma zorunluluğunu kaldırdık, artık basit usulde vergilendirilen esnafımızın yıllık 8 bin Türk Lirası'na kadar hesaplanan kazançlarından vergisini almayacağız. Emeklilerimizin maaşlarından kesilen sosyal güvenlik destek primini kaldırdık. Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafımız emekli maaşlarında yüzde 10'luk prim kesintisi vardı, onu da kaldırdık. Muhtar maaşlarını bir haftada 950 liradan bin 300 liraya yükselttik, muhtarlarımıza selam olsun. Polis ve uzman erbaşların 2 bin 200 olan ek göstergelerini 3 bine yükselttik ve emniyet hizmet tazminatlarını yüzde 25 artırdık. Kahraman polislerimize ve bu şehitlerimizin de yükselttiği değerler adına mücadele eden bütün güvenlik görevlilerimize, askerimize, polisimize selamlarımı, taktirlerimi ifade ediyorum. Artık lise ya da üniversiteden mezun olan gençlerimizin genel sağlık sigorta giderlerini 2 yıl biz sağlayacağız. İş kuran gençlerimize 3 yıl gelir vergisi muafiyeti getirdik. Öğrencilerimizin pasaport harçlarını kaldırdık. Gözümün nuru öğrencilerimize buradan selam ediyorum, dünyanın her yerine pasaport harcı olmadan gidecekler. Bursları artmış oldu ve her türlü sağlık hizmetlerinden de istifade edecekler. Gözümüzün nuru kadınlarımıza, üreten, emek veren kadınlarımıza müjdelerimizi verelim, çalışan kadınların doğuma ilişkin izin ve haklarını güçlendiriyoruz. Yasal altyapımız hazır, Meclis'e gönderdik. Bundan sonra doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçirdiğiniz süreler memuriyet kıdeminde değerlendirilecek. Bizim için doğum yapan kadın hem mübarek annelik görevini yerine getiriyor hem de aslında vatani görevini yapıyor. Doğum yapan kadınlarımızın hizmeti vatani bir hizmet gibidir ve doğum süresi o yüzden memuriyetten sayılacak. Doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocuklarda 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlayana kadar kısmi süreli çalışma hakkını da tanıdık. Artık kadınlarımız, ‘doktor mu olayım anne mi olayım, öğretmen mi olayım anne mi olayım, memur mu olayım anne mi olayım' ikilemi içinde olmayacaklar, hem annelik görevlerimi yapmak için kısmi zamanlı olarak evlerinde çocukları ile beraber olacaklar hem de alın teri döküp mesleklerini sürdürebilecekler. AK Parti söz verdi mi gereğini yapar. Onlar konuşur AK Parti yapar, yapmaya devam edeceğiz, milletimize verdiğimiz sözleri yerde bırakmayacağız” dedi.







“KİMSE BENDEN ‘HAYIR' OYU VERDİĞİM 82 ANAYASASINI SAVUNMAMI BEKLEMESİN”�







Türkiye'de herkesin ve siyasi partilerin de mevcut anayasanın değişmesi konusunda hemfikir olduğunu belirten Başbakan Davutoğlu, “Darbe anayasası ile yönetiliyor olmak bir züldür” ifadelerini kullanarak, yeni anayasa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisinin ilk oyunu kullanması ile ilgili bir hatırasını anlatan Davutoğlu, “Ben ilk oyumu bu anayasa referandumu için kullanmıştım 1982'de. Kararımız kesin, gidip ‘hayır' oyu vereceğiz. Öyle bir gündü ki, zarf alabildiğine şeffaf, ‘hayır' oyu koyu kahverengi bir oy, ‘evet' oyu ise beyaz. Koyu renkli ‘hayır' oyunu koyduğunuzda zaten eski bu CHP zihniyeti, hani açık oy kapalı sayım vardı ya, bu da açık oy gibi herkes görüyor. Nasıl olsa gördükleri için bütün orada duranlara göstererek oyumu kullanmıştım. Kimse benden ‘hayır' oyu verdiğim 82 anayasasını savunmamı beklemesin. O gün gururla ve gençlik heyecanı ve kararlılığı ile direniş ruhuyla da göstere göstere verdiğim ‘hayır' oyunun gereğini yapacak, inşallah bu 82 darbe anayasasını tarihe gönderip bu milletin seçtiği Meclis'in yazdığı bir anayasa ile yine bu milletin huzuruna gidip destek isteyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.