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doğum sonrası sıklıkla rastlanıyor!

DOĞUM SONRASI SIKLIKLA RASTLANIYOR!

Doğumun önemli biyolojik, psikososyal ve ekonomik değişimlerin görüldüğü bir dönem olduğunu belirten uzmanlar, yaşanan annelik hüznü, doğum sonrası sıklıkla rastlanmakta ve yeni annelerin büyük bölümünü de etkilemekte olduğunu söyledi.

Tarih : 23 Mart 2017, 15:49
Puan Ver : Doğum Sonrası Sıklıkla Rastlanıyor!(5/10)2


Annelik hüznü denen postpartum bluesin yüzde 50 ile 80 oranında tüm kadınlarda görüldüğünü ifade eden uzmanlar, doğumdan sonraki ilk iki hafta içinde ortaya çıktığını ve kaybolduğunu söyledi.



Annelik hüznünün huzursuzluk, gözü yaşlılık, bebek için duygu eksikliği, tahammülsüzlük, eleştiriye aşırı duyarlılık, uyku bozukluğu, baş ağrısı, yorgunluk ve ani duygusal değişkenlik belirtileriyle kendini gösterdiğini ifade eden uzmanlar, sebebinin ise tam olarak bilinmediğine dikkat çekti.



 



kaynak:sabah






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