

Doğal doğum, vajinal yoldan rahim kasılmaları ile başlayan ve rahim ağzında açıklık olması ile ilerleyen bir süreç. Bu süreçte önemli olan anne adayı ile doğumu gerçekleştirecek doktorun uyum içerisinde olması ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğması.







Sezaryen yöntemi ise vajinal yolla doğum yapamayan ya da bebeğin sıkıntıda olduğu durumlar gibi zorunlu hallerde yapılan bir cerrahi müdahale. Sezaryene bağlı olarak artan kanama, enfeksiyon, yapışıklıklara bağlı ağrı, bir sonraki gebelikte tekrar sezaryen zorunluluğu gibi komplikasyonlar nedeniyle normal doğum genellikle daha çok tavsiye ediliyor.







Normal doğumla anne hızla normal yaşantısına dönüp, doğum kilolarından kısa sürede kurtulabilirken, bebek de hayata daha kolay adapte oluyor. Bu yöntemin yaygınlaşması için, yanlış inanışların terk edilmesi, yararlarının iyi bilinmesi gerekiyor.