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doğum kontrolünde yeni yöntem! bu defa erkekler...

DOĞUM KONTROLÜNDE YENİ YÖNTEM! BU DEFA ERKEKLER...

2 yıl içinde piyasaya çıkması hedeflenen ilaç ile yıllardır üzerinde çalışılan erkek doğum kontrol yöntemi de hayata geçmiş olacak

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:18
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Dünya genelinde 10 milyar dolarlık kadın doğum kontrol hapının ve 3.5 milyar dolarlık prezervatif satışının yanına yeni bir doğum kontrol pazarı daha eklendi.





Bu yeni yöntem, gelişmemiş ülkelerdeki prezervatif ve kadın doğum kontrol haplarının maliyetleri gibi sorunları bir kenara bırakarak, 10 dolara kadar düşük bir maliyetle karşılanabilecek ve erkeklerde uzun süreli doğum kontrolü sağlayabilecek.




76 yaşındaki biyomedikal mühendisi Sujoy Guha tarafından geliştirilen bu yöntemde testiste sperm taşıyan damarlara erimiş çikolata yoğunluğunda bir jel enjekte edilerek sperm kontrolü sağlanıyor.




Pozitif yüklü olan jel, negatif yüklü sperm üzerinde bir tampon görevi görüyor. Spermlerin baş ve kuyruklarındaki çalışma prensibini bozarak döllenme yeteneğini ortadan kaldırıyor.



 



kaynak:habertürk













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