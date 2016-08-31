Op. Dr. Aslı Alay, kullanılan ilaçların gebelikten korunma yanında ek birtakım yararlarının da mevcut olduğunu söyledi



Sağlıklı olan ve gebelikten korunmak isteyen kadınlara doğum kontrol ilaçları önerildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay, kullanılan ilaçların gebelikten korunma yanında ek birtakım yararlarının da mevcut olduğunu söyledi.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay, "Türkiye verileri incelendiğinde, çiftlerin başarısızlık oranı yüksek olan geleneksel yöntemleri sık olarak kullanması nedeniyle kürtaj isteği yüzde 10'lara kadar yükselmiştir. Modern korunma yöntemleri kullanmadığı sürece bu oran yüksek kalmaya devam eder. Kürtaj isteği olan gebeliklerde korunma yöntemi olarak çoğunlukla geri çekme veya takvim yöntemi kullanılmıştır.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması sırasında, özellikle uygun olmayan şartlarda yapılan operasyonlarda yılda 80 bin kadın hayatını kaybeder. Doğum kontrol yönteminde amaç herkesin istediği kadar çocuk sahibi olmasını sağlamaktır" dedi.