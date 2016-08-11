Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yermuk Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 11 bebek hayatını kaybetti, 10 bebek de yaralandı.



Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yermuk Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 11 bebek hayatını kaybetti, 10 bebek de yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el Redini, yangının elektrik kontağında yaşanan bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Yangının çıkmasından hemen sonra itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin çabalarıyla yangının söndürüldüğünü belirten Redini, yangının çıktığı bölümde 28 kadın ve 7 bebeğin kurtarıldığını söyledi.