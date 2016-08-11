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doğum kliniğinde yangın! 11 bebek öldü

DOĞUM KLİNİĞİNDE YANGIN! 11 BEBEK ÖLDÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yermuk Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 11 bebek hayatını kaybetti, 10 bebek de yaralandı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 09:33
Puan Ver : Doğum Kliniğinde Yangın! 11 Bebek Öldü(0/10)


Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yermuk Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 11 bebek hayatını kaybetti, 10 bebek de yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ahmed el Redini, yangının elektrik kontağında yaşanan bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Yangının çıkmasından hemen sonra itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin çabalarıyla yangının söndürüldüğünü belirten Redini, yangının çıktığı bölümde 28 kadın ve 7 bebeğin kurtarıldığını söyledi.








Etiketler: Doğum  Kliniğinde  Yangın  11  Bebek  Öldü    haber

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