DOĞUM İÇİN HASTANEYE YATMIŞTI, ARTIK ELLERİ VE BACAKLARI YOK
Kanada'nın Halifax kentinde doğum yapan bir kadın, doğumu gerçekleştirip evine döndükten sonra enfeksiyon kaptığı için yeniden hastaneye kaldırıldı.
Lindsey Hubley sorunsuz bir doğum gerçekleştirdikten sonra taburcu oldu fakat eve gittiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. İlk kez annelik sevincini tadan kadın, kısa süre sonra karın ağrısı ve vücudunun çeşitli yerlerindeki renk değişimleri sebebiyle yeniden hastaneye dönmek zorunda kaldı.
SEBEP ET YİYEN BAKTERİ
Doktorlar kadının nekrotizan fasiit isimli bir hastalığa yakalandığını tespit etti. Yaygın olarak et yiyen bakteri olarak bilinen bir bakterinin sebep olduğu enfeksiyon sebebiyle, 33 yaşındaki genç annenin elleri ve diz altından iki bacağı kesildi. Ayrıca rahmi de alınmak zorunda kalındı.
Hubley ve nişanlısı Mike Sampson ise olanlar sonrası hastaneye ve orada çalışan 5 doktora dava açtı. Hubley'in avukatı, doğum sırasında kadının plasentasının bir kısmının içerde kaldığını ve vajinasında oluşan yırtığın düzgünce dikilmediğini anlattı. Uzmanlar bunun enfeksiyon oluşmasına neden olabileceği üzerinde duruyor.
7 ay süren hastane macerasından sonra evine dönen Hubley şimdilik hayati tehlikeyi atlatsa da kısa bir süre içerisinde böbrek nakli ameliyatı olması gerekiyor.
Kaynak: haberinburada
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