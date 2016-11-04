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doğum gününü çıplak fotoğrafıyla kutladı

DOĞUM GÜNÜNÜ ÇIPLAK FOTOĞRAFIYLA KUTLADI

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, model Kendall Jenner'ın doğum gününü 'çıplak' fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Tarih : 04 Kasım 2016, 09:41
Puan Ver : Doğum Gününü Çıplak Fotoğrafıyla Kutladı(9/10)10


Kim Kardashian'ın üvey kardeşi, ünlü model Kendall Jenner, bugün 21'inci yaşını bitirdi. Ünlü markalar için podyuma çıkan Jenner'ın doğum gününü modeller ve ünlü isimler sosyal medya hesaplarından kutladı. Bunlardan biri de Hollywood yıldızlarını fotoğraflayan, ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'tı.



Mert Alaş, yirmi bir yaşına giren Kendall'ın doğum gününü Instagram üzerinden çıplak fotoğrafını paylaşarak kutladı.










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