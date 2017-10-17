Pınar Tevetoğlu eşi Tarkan'a 15 günlük Avrupa turu hediye etti. 45. yaşına giren Tarkan'ın hala çok genç göstermesi herkesi hediyeden daha çok şaşırttı.

Yaz sezonunda yoğun tempoyla konser veren Tarkan, 45. yaşına girdi. Megastar'a eşi Pınar Tevetoğlu, 3 Avrupa ülkesine 15 günlük gezi organize etti. Tarkan'a alınan hediyeden çok yaşı şaşırttı.

AVRUPA'YI FETHEDECEKLER

Çift önce Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Buradan Hollanda-Amsterdam'a geçecekler. Son olarak da Güney İtalya kıyılarını gezip İstanbul'a dönecekler.

SEYAHAT İSTEMİŞ

Pınar Tevetoğlu yakınlarına "Tarkan'a yaz sonunda 'Doğum gününde ne istersin?' diye sordum. Uzun bir seyahata gitmek istediğini söyledi. Ben bir aylık gezi organize etmiştim. İşleri nedeniyle erken döneceğiz" dedi.

Kaynak: haberinburada