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'Doğulu Ailesi'nin Yeni Gelinleri Neslihan Atagül'ün İkizi Gibi

'DOĞULU AİLESİ'NİN YENİ GELİNLERİ NESLİHAN ATAGÜL'ÜN İKİZİ GİBİ

Küçük kardeşleri Deniz Doğulu'ya kız isteyen 'Doğulu Ailesi'nin müstakbel gelinlerinin Neslihan Atagül'e benzerliği herkesi şaşırttı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : 'doğulu Ailesi'nin Yeni Gelinleri Neslihan Atagül'ün İkizi Gibi(7/10)3

Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ve diğer aile bireyleri dün kız istemeye gitti. Müstakbel gelinin Neslihan Atagül'e benzerliği dikkat çekti.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Küçük kardeşleri Deniz Doğulu'ya kız isteyen 'Doğulu Ailesi' törenden renkli anları sosyal medyada paylaştı. Evliliğe ilk adımı atan Deniz Doğulu ve Nazlı Emir'in heyecanına bütün aile ortak oldu.

YENİ GELİN ADAYI NESLİHAN'IN İKİ GİBİ

Abisi Kadir Doğulu'ya benzerliğiyle gündeme gelen Deniz Doğulu'nun müstakbel eşinin de Neslihan Atagül'e benzemesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Nazlı Emir'in Neslihan Atagül'le olan benzerliği dikkat çekiyor;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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