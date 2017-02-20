

Birçoğumuz onu Barış Manço'nun oğlu olarak tanıdık. Zamanla kariyeri babası gibi müzikte ilerledi ama bambaşka bir tarzda. Survivor, Dj'lik, motor sporları derken artık hepimiz onun adını, önüne tanıtıcı ifadeler koymaya gerek duymadan anmaya başladık. Şimdi de bu sayfalarda kariyerini ve gelecek planlarını anlatıyor. Doğukan Manço kampüste!



İşin aslı babam da annem de Batıkan ile bana birtakım değerler kazandırmak, müzikle ilişkimizi geliştirmek adına dersler aldırdılar. Bunların içinde piyano dersi de vardı. Zamanla o hocalarla çok da yol kat edemediğimi ancak babam ile baş başa kaldığımda müziğe ilgi duyduğumu fark ettim. O dönemde piyanoda yol kat edip gitara başlayıncaya kadar farklı türleri dinleyen iyi bir dinleyiciydim. Hatta o dönemler amatör müzik editleme programları çıkmış ve onları kullanmaya başlamıştım. Bir de ses sistemi merakım vardı ki, hâlâ var. Babamın sağlığında odamda 2000w gücünde on hoparlör üç amfiden oluşan bir ses sistemim vardı. Şikayetler genelde arka caddedeki binalardan gelirdi.☺







Genleri bilemem ama kulağımı babamla stüdyolara gide gele geliştirdiğim doğrudur. Müzik bir zevk meselesi olduğu için o alandaki çalışmalarımın başarılı olup olmadığı tabii ki dinleyicinin taktirine kalır, ancak çalışmalarımda babamın kat ettiği yolları örnek alıyorum. Bu da kendi tarzımı oluşturmamda bir pusula etkisi yaratıyor. Daha seçici olup, ince eleyip sık dokumamı sağlıyor.







kaynak:hürriyet