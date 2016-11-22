

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.







Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde bugün havanın az bulutlu ve açık olması, gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.







Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esecek.







Meteoroloji yetkilileri, Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.







kaynak:milliyet