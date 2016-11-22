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DOĞU'DA SOĞUK HAVA! ARDAHAN -22 DERECE...


DOĞU'DA SOĞUK HAVA! ARDAHAN -22 DERECE...
Tarih : 22 Kasım 2016, 10:25
Puan Ver : Doğu'da Soğuk Hava! Ardahan -22 Derece...(7/10)8


Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı  sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.



    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge  genelinde bugün havanın az bulutlu ve açık olması, gece saatlerinde buzlanma ve  don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



    Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar doğu ve  kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esecek.



    Meteoroloji yetkilileri, Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don  olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşları yaşanabilecek  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Doğu  Da  Soğuk  Hava  Ardahan  -22  Derece    haber

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