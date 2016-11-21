

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar değişik yönlerden hafif, kuzey ve kuzeybatıdan zaman zaman orta kuvvette esecek.



Meteoroloji yetkilileri, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Kars'ta 11, Erzincan'da 7, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.







kaynak:sonhaber