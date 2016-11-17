

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan'a yağan kar fazla etkili olmazken, kayak sezonunu açmaya hazırlanan Palandöken ve Sarıkamış' taki otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Belediyenin karla mücadele ve İl Özel İdare ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelered çalışmalırını sürdürdü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları, kar yağışı ve soğuk hava konusunda uyardı. Yetkililer, yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında önümüzdeki günlerde 3 ile 5 derece arasında düşüşler yaşanacağını belirtti.







POSOF' TA OKULLARA KAR TATİLİ







Uzun bir süredir bahar havasının yaşandığı Doğu'da kar yağışı ile birlikte Ardahan'ın Posof ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.







Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar Kaymakamlık kararı ile bir gün tatil edildi. Kar yağışının yoğunluğu nedeniyle ilçede eletrikler de kesildi. Ardahan, Kars, Erzurum'da Büyükşehir belediyesi, Öz İdare ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.







kaynak:milliyet