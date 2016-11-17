Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!

DOĞU'DA KARLI GÜNLER: POSOF'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ


DOĞU'DA KARLI GÜNLER: POSOF'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Tarih : 17 Kasım 2016, 10:39
Puan Ver : Doğu'da Karlı Günler: Posof'ta Okullar Tatil Edildi(9/10)8


Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars ve Ardahan'a yağan kar fazla etkili olmazken, kayak sezonunu açmaya hazırlanan Palandöken ve Sarıkamış' taki otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Belediyenin karla mücadele ve İl Özel İdare ekipleri kar yağışının etkili olduğu bölgelered çalışmalırını sürdürdü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları, kar yağışı ve soğuk hava konusunda uyardı. Yetkililer, yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında önümüzdeki günlerde 3 ile 5 derece arasında düşüşler yaşanacağını belirtti.



POSOF' TA OKULLARA KAR TATİLİ



Uzun bir süredir bahar havasının yaşandığı Doğu'da kar yağışı ile birlikte Ardahan'ın Posof ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar Kaymakamlık kararı ile bir gün tatil edildi. Kar yağışının yoğunluğu nedeniyle ilçede eletrikler de kesildi. Ardahan, Kars, Erzurum'da Büyükşehir belediyesi, Öz İdare ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Doğu  Da  Karlı  Günler  Posof  Ta  Okullar  Tatil  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER