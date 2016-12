Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi, kar ve tipi nedeniyle kapanırken, Van güne karla uyandı. Batı'da ise artan sıcaklıklar hafta sonu 30 dereceyi bulacak Doğu Anadolu'da, ilkbaharın ortalarına geldiğimiz şu günlerde hava sıcaklıkları 8 dereceye kadar düştü. Doğu Karadeniz'de, ArdahanArtvin arasındaki Sahara Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Rize'deki ayder yaylası ve Van'ın Özalp ilçesi de düıı güne karla uyandı. Batı'da ise sıcaklıklar her gün birkaç derece artıyor. Cuma günü, Bursa ve Denizli'de 30, Aydın'da ise 31 dereceye kadar ulaşacak.











Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri nisan ayına girmemize rağmen kar sürpriziyle karşılaştı. Ardahan ile Artvin arasında bulunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidimde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durdu. Çift taraflı kapanan yol, ekipler tarafından açılmasına rağmen, zaman zaman kayan araçlar trafiği iyice durma noktasına getirdi. Yolda kalanların imdadına karayolları ekipleri yetişirken, bazı sürücüler Ardahan'a geri döndü. Hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Ardahan'ın yüksek kesimlerindeki köyler de dün karla uyandı.







KAR KALINLIĞ110 SANTİM







Rize Çamlıhemşin'deki Ayder Yaylası'nda baharı bekleyen vatandaşlar karla uyanınca şaşkına döndü.



Yayladaki kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreye ulaştı. Van'ın Özalp ilçesinde de önceki gece başlayıp sabaha kadar süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek yerlerde 10 santimetreye ulaştı.



Doğu'da soğuk hava etkisini sürdürürken, batıda ise sıcaklıklar her geçen gün artıyor. Hafta sonuna kadar her gün artmaya devam edecek olan sıcaklıklar, mevsim normallerinin 10-12 derece üstüne çıkacak. Cuma günü ise İstanbul'da 24, Bolu ve Muğla'da 25, Kütahya, Ankara, Antalya ve Adana'da 26, Yalova, Kocaeli ve Konya'da 27, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'de 28, Düzce, Sakarya ve Manisa'da 29, Bursa ve Denizli'de 30, Aydın'da 31 dereceye kadar ulaşacak.