Sağlık Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde mecburi hizmet süresi sona eren hekimlerin görev sürelerinin uzatılması için 5 bin hekime "çakılı kadro" verecek.



Sağlık Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde mecburi hizmet süresi sona eren hekimlerin görev sürelerinin uzatılması için 5 bin hekime “çakılı kadro” verecek



Sağlık Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde mecburi hizmet süresi biten doktorlara “çakılı kadro” vererek, bu bölgelerde çalışmayı teşvike hazırlanıyor. Bakanlık bunun için 5 bin kadro ayırdı.