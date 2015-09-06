DOĞUDA ÇALIŞAN HEKİME YÜKSEK VE SABİT MAAŞ!
Sağlık Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde mecburi hizmet süresi sona eren hekimlerin görev sürelerinin uzatılması için 5 bin hekime "çakılı kadro" verecek.
Sağlık Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde mecburi hizmet süresi sona eren hekimlerin görev sürelerinin uzatılması için 5 bin hekime “çakılı kadro” verecek
Sağlık Bakanlığı Doğu ve Güneydoğu illerinde mecburi hizmet süresi biten doktorlara “çakılı kadro” vererek, bu bölgelerde çalışmayı teşvike hazırlanıyor. Bakanlık bunun için 5 bin kadro ayırdı.
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