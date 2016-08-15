DOĞUBAYAZIT'TA POLİS MERKEZİ'NE SALDIRI! İLÇEYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir polis merkezine el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak ilçenin giriş ve çıkışlarını kapattı.
PKK SALDIRI DÜZENLEDİ
Alınan bilgilere göre, gece saat 21.30 sıralarında Ağrı Caddesi üzerinde bulunan Uluyol Polis Merkezi'ne arkadan gelerek el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen PKK'lılara polis ekipleri anında karşılık verdi.
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