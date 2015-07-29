DOĞUBAYAZIT'TA ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 3 ASKER YARALANDI
Ağrı'daki çatışma, bugün saat 11.00 sıralarında Doğubayazıt'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki Yaygınyurt Köyü yakınında meydana geldi. Bölgede konuşlanan jandarma kuvvetlerine, bir grup PKK'lı tarafından ateş açıldı. Güvenlik kuvvetleri, anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1'i ağır, 3 asker yaralandı. Durumu ağır olan asker, helikopterle hemen Erzurum'a sevk edilirken, diğer 2 asker Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çatışma sürerken, bölgeye takviye askerler gönderildi.
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