DOĞUBAYAZIT BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Belediye Başkanı Rohat Özbay'ın aralarında olduğu 25 kişi, geçici güvenlik bölgesine gitmek istedikleri gerekçesiyle gözaltına alındı
Ağrı'da Doğubayazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay'ın aralarında olduğu 25 kişi, "Geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edilen Ağrı Dağı'na gittikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
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