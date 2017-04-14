DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN REKOR İHRACAT
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilden bu yılın ilk çeyreğinde 440,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 17 ilden, bu yılın ilk çeyreğinde 440 milyon 136 bin 916 dolarlık ihracat yapıldı.
AA muhabirinin, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-mart döneminde DAİB'in sorumluluk alanında bulunan 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.
Bu dönemde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi artış gösterdi ve 440 milyon 136 bin 916 dolar olarak kayıtlara geçti.
Birliğin ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi, İran, Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti. İhracatın 370 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu
kaynak:sabah
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