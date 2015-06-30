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doğu türkistan'ı unutmadı bu paylaşımı olay oldu!

DOĞU TÜRKİSTAN'I UNUTMADI BU PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Atletico Madrid forması giyen milli yıldız Arda Turan, Doğu Türkistan için dua istedi. Atletico Madrid forması giyen milli yıldız Arda Turan, Çin'in kontrolü altında olan ve türlü eziyete uğrayan Doğu Türkistan'ı unutmadı.

Tarih : 30 Haziran 2015, 11:42
Puan Ver : Doğu Türkistan'ı Unutmadı Bu Paylaşımı Olay Oldu!(10/10)10


Yıldız futbolcu, Instagram hesabından Doğu Türkistan bayrağını paylaşarak Çin'in bu zalimliğine tepki gösterdi. Turan paylaştığı fotoğrafa, 'Doğu Türkistan için dua' notunu düştü. Takipçileri tarafından oldukça destek gören bu fotoğrafa binlerce yorum yapıldı. Çin, Doğu Türkistan'da oruç,namaz gibi ibadetleri yasaklayarak bölgede yaşayan halka büyük bir eziyet uyguluyor.Arda Turan için devlerin savaşı sürüyor. Barcelona'nın başkan adayı Bartomeu, transferde Premier Lig kulüpleriyle yarışıyor. Milli futbolcumuzun ise Katalan temsilcisine daha yakın olduğu konuşuluyor



Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın nereye gideceği konusu, bir süredir Avrupa futbolunun gündemini belirliyor. Menacer Ahmet Bulut'un, “Oyuncumun transferi 10 Temmuz'a kadar netleşecek”  açıklamasının ardından yıldız futbolcu da, “Menacerim 3-4 kulüple temas halinde” ifadesini kullanmıştı.



İspanyollar'ın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Marca, milli futbolcumuzun peşinde başta İspanya'dan Barcelona olmak üzere İngiltere'den Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Fransa'dan da PSG'nin olduğunu iddia etti.



Arda, dedikodulardan uzak bir şekilde Bodrum'da geçen sezonun yorgunluğunu ataraken, dev kulüpler de onu almak için büyük bir yarışa tutulmuş durumda. Barça'nın başkan adayı Bartomeu'nun, 28 yaşındaki oyuncuyu seçim kozlarından biri olarak göstermesi, transferde sona yaklaştığı haberlerini de beraberinde getiriyor.










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