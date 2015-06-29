

Doğu Türkistan patlamaya hazır bomba gibi



Kaşgar kentinde oruç tutan 100'e yakın Müslüman'ın Çin polisince öldürüldüğünü öne süren Seyit Tümtürk, bu katliam ve Uygurlara Ramazan'da zorla içki içirilmesi gibi olumsuzluklar üzerine Dünya Uygur Kongresi'nin Almanya'da Başkan Rabia Kadir yönetiminde bir araya geldiğini, kendisinin de bu toplantıya bizzat katıldığını belirtti.







18 DEĞİL 100'E YAKIN UYGUR TÜRKÜ KATLEDİLDİ







Seyit Tümtürk, sözlerine şöyle devam etti:







"Çinlilerin Uygur Türklerini sindirme, yok etme çabası Ramazan ayında adeta hız kazandı. Çin hükümeti özellikle Ramazan ayını hedef seçerek, provokasyon yaratıp, Uygur Türklerini haksız gibi gösterme çabası içinde katliam yapıyor. Uygur Türkleri'nin yaşadığı Kaşgar dahil bir çok bölgede, Çin polisi , Türkleri 'dur' ihtarı bile vermeden vurup öldürüyor. Kaşgar'da meydana gelen son olayda Çin'e göre 18, bizim soydaşlarımızdan aldığımız haberlere göre 100'e yakın Uygur Türk'ü katledildi. Dogu Türkistan şu anda , her an patlamaya hazır bomba gibi. Adeta kapalı kutu. Soydaşlarımızın sesi duyulmuyor. Oldu bittiye getirilerek, Uygur Türkleri katliama tabi tutuluyor, Yargısız infazlar sürüyor. 3 gün önce Almanya'da Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir başkanlığında bir araya gelerek, bu olumsuz durumu görüştük. Uygur Türklerinin ramazanda yaşadığı zulüm ve uğradıkları katliama karşı alınacak önlemleri görüştük. Çin'deki katliamların durdurması ve dünya medyasının bu olaylardan haberdar edilmesi için kararlar aldık” şeklinde konuştu







URUMÇİ KATLİAMININ 6'NCI YILDÖNÜMÜ DE 5 Temmuz'DA







Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı ve merkezi Kayseri'de bulunan Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, 2009 yılında Çin'in Gangdong eyaleti Şavguan bölgesine çalıştırılmak üzere zorla götürülen Uygur Türkü gençlerin onlarcasının öldürülmesinin 6'ncı yıldönümü nedeniyle, 5 Temmuz'da dünya genelinde anma etkinliği yapacaklarını, Çin elçiliklerinin önüne siyah çelenk bırakacaklarını söyledi. Tümtürk, "Uluslararası camia ve medyanın hiç değilse Urumçi katliamının 6'ncı yıldönümünde bize kulak vermesini istiyoruz. Özellikle Dünya İslam İşbirliği Örgütü ile Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerini bu zulme karşı tavır almaya çağırıyoruz" dedi.